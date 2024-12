In het stopzettingsprogramma van de Vlaamse overheid krijgen varkensboeren de kans op het activiteiten stop te zetten en daarvoor een vergoeding te krijgen. Het programma wil zo de stikstofuitstoot in de landbouwsector verminderen. Bij een eerste oproep werden 982 Vlaamse bedrijven gecontacteerd, waarvan 362 in West-Vlaanderen. 90 van die bedrijven uit onze provincie dienden ook effectief een aanvraag in om hun bedrijf vrijwillig stop te zetten. Met 38% van alle Vlaamse aanvragen zijn de West-Vlaamse boeren dan ook koploper.