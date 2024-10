De varkensstapel in Vlaanderen daalde van 6,3 miljoen varkens naar 5,4 miljoen in 2022, een daling met 14 procent. "We hebben altijd gezegd dat de varkensstapel door de demografie in de sector op natuurlijke wijze zou teruglopen. Dat blijkt nu ook het geval te zijn. Met deze regeling, die samen met de sector is tot stand gekomen, kunnen we een aantal mensen toch een zachte landing bieden en tegelijk extra stikstof reduceren", zegt minister Brouns. Tot nu toe was er zo'n 22 miljoen euro nodig, wat volgens de minister ruim binnen het budget is.