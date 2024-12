Van de 381.585 gaat er in totaal 96.556 euro naar West-Vlaanderen De VZW Vondels uit Ieper, dat al bijna tien jaar ondersteuning biedt aan meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd, ontvangt zo’n 30.000 euro voor drie verschillende projecten.

Een ander deel van de middelen, net geen 9.000 euro, gaat naar Rolstoelbasketclub Zedelgem Lions. Zij organiseren met dat geld een toeristische rondgang doorheen het Brugse Ommeland voor mensen in een rolstoel. In totaal gaat het over zeven organisaties uit West-Vlaanderen die per project tot 10.000 euro aan steun ontvangen van de minister.