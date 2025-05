De kardinalen verkiezen via een stemming in de Sixtijnse kapel de nieuwe paus, maar op witte rook moeten we volgens experten nog even wachten. In afwachting daarvan volgt de familie van Dominique Mathieu alles via Vaticaan TV vanuit Brugge. Net voor de misviering hadden ze nog even contact met hem. "Hij zei dat alles werd afgesloten: internet, gsm en zo", vertelt zijn zus Annick Mathieu. "Het is alsof het zo moest zijn."