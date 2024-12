Movias organiseert en coördineert dit project. Telecomoperator Orange zorgt voor de 5G verbindingen, en V-tron voor de sensoren. Op zich is zo’n telebediende wagen technisch perfect mogelijk, maar de testfase zal toch nog even duren.

“We hebben de ambitie om binnen het jaar een voertuig klaar te hebben en daarmee testen te gaan doen. Dat moet wel op een privaat terrein. Nog een jaar later willen we drie zulke vrachtwagens hebben die we dan ook op een stuk afgesloten snelweg laten rondrijden om aan te tonen dat het kan”, besluit Logghe.

Movias experimenteert momenteel ook met sensoren in ziekenwagens. Die moeten ervoor zorgen dat een verkeerslicht op groen springt als de hulpdiensten eraan komen.