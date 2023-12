Voor ze de weg opgaan volgen de werknemers allemaal een veiligheidsopleiding, al was er in eerste instantie wel wat paniek na het ongeval.

"Het was heel veel leven onder elkaar in onze interne WhatsApp-groep, van ‘is alles oké?’, ‘heeft hij zichzelf niet pijn gedaan?’, en zo," zegt Pieter Vanlersberghe. "Maar als we dan achteraf beginnen de analyse maken zijn, van ‘hoe is het gebeurd?’, is gebleken dat hij de nodige procedures gevolgd heeft, dan is die angst wel… dan heeft die angst plaats gemaakt voor het nuchtere verstand."