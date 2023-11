Het ongeval gebeurde rond 13u30. Een vrachtwagenchauffeur is er ingereden op een botsabsorbeerder. Die moeten arbeiders tijdens wegenwerken beschermen tegen het verkeer. Volgens de wegpolitie zat de chauffeur geklemd in de bestuurderscabine. De hulpdiensten en ook de MUG-helikopter kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer over naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De midden- en rechterrijstrook zijn intussen afgesloten voor het verkeer. File vormt zich vanaf de afrit richting Brugge.