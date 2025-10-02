17°C
West-Vlaam­se bestu­ren inves­te­ren het meest, maar krij­gen het finan­ci­eel moeilijker

Geld

De West-Vlaamse lokale besturen blijven het sterkst investeren van heel Vlaanderen. In 2024 gaven ze gemiddeld 515 euro per inwoner uit, ruim boven het Vlaamse gemiddelde van 415 euro. Toch daalde het totaal aan beschikbare middelen licht tot 853 miljoen euro, al blijft dat wel het hoogste bedrag van alle provincies.

Volgens Bert Gijsels van adviesbureau BDO zetten veel besturen hun investeringsplannen voort, ondanks de moeilijke context. “Het is positief dat steden en gemeenten blijven investeren, wat deels te verklaren is door het verkiezingsjaar”, zegt hij. “Maar door fiscale verschuivingen, stijgende uitkeringen en hogere pensioenlasten staan de budgetten nu wel onder druk.”

"Door fiscale verschuivingen, stijgende uitkeringen en hogere pensioenlasten staan de budgetten nu wel onder druk.”

Bert Gijsels, BDO

Stresstest

Per inwoner komt het beschikbare bedrag in West-Vlaanderen neer op 697 euro, iets minder dan in 2023, maar nog altijd een stevig resultaat. Ook de liquiditeitsratio – een graadmeter voor financiële gezondheid – verbeterde tot 2,57, wat volgens experts wijst op een evenwichtigere balans tussen inkomsten en uitgaven. Ondanks de hoge investeringen bleven de leningen van de West-Vlaamse besturen vrijwel stabiel, op 1,87 miljard euro. 

“De leningslast bleef nagenoeg gelijk, wat positief is”, zegt Gijsels. “Maar het beschikbare budgettair resultaat is daardoor wel wat gedaald.” De komende jaren worden volgens hem een echte stresstest. “De inkomsten zullen stagneren, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat vraagt om realistische budgettering en slimme keuzes in patrimonium en dienstverlening.”

Deze gemeenten investeerden het meest: 

  • Koksijde: 1.371 euro per inwoner
  • Veurne: 1.159 euro per inwoner
  • Nieuwpoort: 1.029 euro per inwoner 

Deze gemeenten investeerden het minst: 

  • Mesen: 148 euro per inwoner 
  • Wielsbeke: 159 euro per inwoner 
  • Moorslede: 190 euro per inwoner
