Per inwoner komt het beschikbare bedrag in West-Vlaanderen neer op 697 euro, iets minder dan in 2023, maar nog altijd een stevig resultaat. Ook de liquiditeitsratio – een graadmeter voor financiële gezondheid – verbeterde tot 2,57, wat volgens experts wijst op een evenwichtigere balans tussen inkomsten en uitgaven. Ondanks de hoge investeringen bleven de leningen van de West-Vlaamse besturen vrijwel stabiel, op 1,87 miljard euro.

“De leningslast bleef nagenoeg gelijk, wat positief is”, zegt Gijsels. “Maar het beschikbare budgettair resultaat is daardoor wel wat gedaald.” De komende jaren worden volgens hem een echte stresstest. “De inkomsten zullen stagneren, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat vraagt om realistische budgettering en slimme keuzes in patrimonium en dienstverlening.”