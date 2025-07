De grootste winst lijkt vooral te zitten in de duidelijkheid die er nu eindelijk is. “De onzekerheid is van de baan. De vraag was lang: wordt het 30 procent, of zelfs 50? Die druk is nu weg”, zegt Gellynck. “Op korte termijn zijn de Europeanen zeker de verliezers. Maar op lange termijn keren de kaarten mogelijk in ons voordeel.”

Ondernemersorganisatie VOKA raadt bedrijven intussen aan om proactief te kijken naar andere afzetmarkten, zoals Zuid-Amerika en Azië.