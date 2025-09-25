In Wattrelos en Tourcoing stonden Franse werkzoekenden deze week met hun cv klaar om in West-Vlaanderen werk te vinden. Het uitzendkantoor Let’s Work organiseerde er een rekruteringsactie om vacatures bij bedrijven uit de streek ingevuld te krijgen.

"Na een opleiding als buschauffeur is het hier niet gemakkelijk om werk te vinden", vertelt Jérémie Peere uit Tourcoing. "Ik denk dat het in België momenteel makkelijker is." Ook Cédric Carmona uit Wattrelos zoekt zijn geluk net over de grens: "Ik wil aan de slag in de logistiek. En het is aangenamer om op het einde van de maand nog iets over te houden, dan te werken voor niets."