West-Vlaamse bedrijven trekken naar Noord-Frankrijk op zoek naar personeel
Steeds meer Franse werkzoekenden vinden hun weg naar de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Door het lage werkloosheidscijfer in onze provincie – amper 3 procent – blijven heel wat vacatures openstaan. Uitzendkantoor Let’s Work trekt daarom actief naar Noord-Frankrijk om er kandidaten te overtuigen de grens over te steken.
In Wattrelos en Tourcoing stonden Franse werkzoekenden deze week met hun cv klaar om in West-Vlaanderen werk te vinden. Het uitzendkantoor Let’s Work organiseerde er een rekruteringsactie om vacatures bij bedrijven uit de streek ingevuld te krijgen.
"Na een opleiding als buschauffeur is het hier niet gemakkelijk om werk te vinden", vertelt Jérémie Peere uit Tourcoing. "Ik denk dat het in België momenteel makkelijker is." Ook Cédric Carmona uit Wattrelos zoekt zijn geluk net over de grens: "Ik wil aan de slag in de logistiek. En het is aangenamer om op het einde van de maand nog iets over te houden, dan te werken voor niets."
"We hebben een zwaar tekort aan goede werkkrachten, vooral arbeiders die fysiek werk willen doen en in ploegen willen werken."
Volgens Koen Platteau van Let’s Work is de nood in West-Vlaanderen groot. "Onze werkloosheidsgraad ligt rond de 3 procent. We hebben een zwaar tekort aan goede werkkrachten, vooral arbeiders die fysiek werk willen doen en in ploegen willen werken. Dat is vaak niet evident meer om in Vlaanderen te vinden."
"Vrijdag eerste gesprekken, maandag al aan de slag"
Franse kandidaten worden gelokt met betere arbeidsvoorwaarden zoals werkzekerheid, een dertiende maand, betaald verlof en een hoger loon dan in eigen land. De taalbarrière en de afstand naar West-Vlaanderen blijken voor velen geen struikelblok. Platteau verwacht dan ook snel resultaat: "We hopen tijdens deze tweedaagse actie een honderdtal mensen te ontmoeten. Vrijdag starten al de eerste gesprekken, en we denken dat maandag al de eerste Franse werknemers effectief aan de slag kunnen."
Na Wattrelos en Tourcoing trekt de rekruteringskaravaan van Let’s Work nog naar Roubaix en Halluin.