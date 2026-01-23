6°C
Kortrijk

Wer­ken, ver­hoogd inschrij­vings­geld en Neder­lands leren: stren­ge­re regels voor Oek­ra­ïen­se stu­den­ten in Kortrijk

Howest 1

Oekraïense studenten die naar Kortrijk komen om te studeren, zullen hun studies voortaan zelf moeten financieren. Wie toch een leefloon aanvraagt, zal eerst aan het werk moeten gaan. Stad Kortrijk en hogeschool Howest verstrengen samen de aanpak om fraude tegen te gaan.

De jongste tijd zag OCMW Kortrijk een opvallende stijging van het aantal Oekraïense studenten dat een leefloon aanvraagt. Veel van hen volgen Engelstalige opleidingen aan Howest en verblijven op kot in Kortrijk. Volgens de stad kwamen sommige studenten duidelijk met de bedoeling om hier te studeren, en niet uitsluitend als vluchteling voor de oorlog. 

Door het Europese statuut van tijdelijke bescherming, dat nog loopt tot minstens maart 2027, werden Oekraïense studenten gelijkgesteld met EU-studenten. Daardoor betaalden ze geen verhoogd inschrijvingsgeld en moesten ze geen geld op een geblokkeerde rekening plaatsen, zoals andere niet-EU-studenten wel moeten doen.

Strengere voorwaarden voor leefloon

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) beslist nu dat studies niet langer gelden als billijkheidsreden bij leefloonaanvragen van meerderjarige studenten met het statuut tijdelijke bescherming. Concreet betekent dat dat Oekraïense studenten enkel nog een leefloon kunnen krijgen als ze bereid zijn om te werken. Wie wil studeren, moet dat voortaan zelf kunnen bekostigen, bijvoorbeeld als werkstudent. Daarnaast wordt ook een onmiddellijke inschrijving voor Nederlandse lessen verplicht, zowel voor minder- als meerderjarigen.

"Hun redenen zijn menselijk begrijpelijk, maar het kan niet de bedoeling zijn dat onze sociale zekerheid daardoor onder druk komt te staan.”

Giovanny Saelens, schepen van Sociale Zaken

“We merkten twee vormen van oneigenlijk gebruik”, zegt schepen van Sociale Zaken Giovanny Saelens. “Enerzijds studenten die duidelijk om studieredenen naar hier komen, anderzijds minderjarigen die na hun middelbaar snel naar hier reizen en later een leefloon aanvragen. Dat is menselijk begrijpelijk, maar het kan niet de bedoeling zijn dat onze sociale zekerheid daardoor onder druk komt te staan.”

De dossiers werden intussen overgemaakt aan het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Howest past inschrijvingsregels aan

Ook Howest grijpt in. Voortaan worden Oekraïense studenten bij inschrijving in eerste instantie behandeld als niet-EU-studenten. Dat betekent een verhoogd inschrijvingsgeld van 8.000 euro en een verplichte storting op een geblokkeerde rekening. In totaal moeten studenten zo ruim 20.000 euro kunnen voorleggen om hun studies te starten.

“Howest blijft internationale studenten verwelkomen”, zegt directeur Onderwijs Mieke Demeyere. “Maar we willen dat dit gebeurt binnen een correct en duurzaam kader, waarbij studeren een bewuste keuze is die ook financieel gedragen kan worden.”

Enkele cijfers:

  • Er studeren 109 Oekraïeners aan Howest.
  • Er zijn 34 Oekraïense studenten die leefloon ontvangen van OCMW Kortrijk, waarvan de meerderheid bij Howest studeert.
  • Sinds december werden drie aanvragen geweigerd in kader van de strengere aanpak.
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

