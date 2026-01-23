De jongste tijd zag OCMW Kortrijk een opvallende stijging van het aantal Oekraïense studenten dat een leefloon aanvraagt. Veel van hen volgen Engelstalige opleidingen aan Howest en verblijven op kot in Kortrijk. Volgens de stad kwamen sommige studenten duidelijk met de bedoeling om hier te studeren, en niet uitsluitend als vluchteling voor de oorlog.

Door het Europese statuut van tijdelijke bescherming, dat nog loopt tot minstens maart 2027, werden Oekraïense studenten gelijkgesteld met EU-studenten. Daardoor betaalden ze geen verhoogd inschrijvingsgeld en moesten ze geen geld op een geblokkeerde rekening plaatsen, zoals andere niet-EU-studenten wel moeten doen.