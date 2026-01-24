6°C
Aanmelden
Nieuws
Menen

Wer­ken Sab­be­straat in Menen uit­ge­steld naar september

Werken menen

Foto ter illustratie

De werken in de Sabbestraat in Menen lopen opnieuw vertraging op. Dat bleek gisteren op een infovergadering voor de buurt.

De werken in de Sabbestraat in Menen zijn in de zomer van 2023 gestart, maar de bedoeling was dat ze begin vorig jaar klaar zouden zijn. Aquafin voert de werken uit en gaf april dit jaar als nieuwe einddatum, maar dat is nu september geworden. Een tegenvaller voor de buurtbewoners, die al heel wat overlast hebben gehad, zoals schade aan huizen en een rattenplaag. 

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Politieactie Kortrijk Veemarkt
Nieuws

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie oostende

Politie voert actie aan station Roeselare en voert tijdelijk samenscholingsverbod in
Diamanten koppels 1

Vijf keer diamant in één straat: deze vijf koppels vieren samen hun 60ste huwelijksverjaardag
Transmigranten boot illustratie

Dit jaar al twee oversteekpogingen met kleine boten in West-Vlaanderen
Hendrik Consciencestraat Roeselare 1

Alcoholverbod uitgebreid in Roeselare: ook Hendrik Consciencestraat opgenomen
Zwembad

Veurne zet volgende stap richting nieuw zwembad
Stadion brugge

Weer een stapje dichter: Raad van State verwerpt beroep van buurt tegen Olympiapark
Aanmelden