De werken in de Sabbestraat in Menen zijn in de zomer van 2023 gestart, maar de bedoeling was dat ze begin vorig jaar klaar zouden zijn. Aquafin voert de werken uit en gaf april dit jaar als nieuwe einddatum, maar dat is nu september geworden. Een tegenvaller voor de buurtbewoners, die al heel wat overlast hebben gehad, zoals schade aan huizen en een rattenplaag.