De komende maanden wordt de E403 tussen Roeselare Rumbeke en het knooppunt met de A19 grondig aangepakt. Het gaat om een stuk van goed zeven kilometer in de richting van Doornik, waar de snelweg drie rijstroken telt. Humberto Van Nunen, Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen: “We vernieuwen twee lagen van het wegdek. Tegelijk vervangen we ook de betonnen afscheiding in het midden. Ook de vangrails langs de kant van de weg worden wordt ook vervangen. De afwatering wordt mee vernieuwd, inclusief de greppel en de waterslikkers zodat we opnieuw veiligheid en goed afwatering hebben op de E403.”

Vanaf 3 april verkeershinder in beide richtingen

Morgen start de aannemer met het plaatsen van betonnen veiligheidsstootbanden. Daardoor zal tijdelijk maar één versmalde rijstrook in de richting van Brugge beschikbaar zijn. Echt grote hinder wordt verwacht vanaf volgende week vrijdag 3 april, net vóór de paasvakantie. Dan zal alle verkeer richting Kortrijk door de middenberm worden geleid naar de overkant, met in beide richtingen twee versmalde rijstroken. “Er is zeker kans op filevorming. Vooral in de spits: de ochtend- en avondspits verwachten we redelijk wat hinder. We stellen voor aan mensen om de verplaatsingen wat uit te stellen, gedurende de dag zou dat moeten meevallen.”

Snelheidsbeperking

Op de versmalde rijstroken zal een snelheidsbeperking gelden van 70 km per uur, en van 50 km per uur waar je de middenberm dwarst. Dit stuk van de E403 of A17 ging al open in 1977. Niet alleen de top- maar ook de onderste asfaltlaag wordt vervangen. “Wat veel mensen weten is dat dit specifiek stukje snelweg een bijzonder probleem heeft: de ribbels die opduiken. Dat is een gevolg van de materiaalkeuze in de jaren 80. De bedoeling is nu ook om die ribbels weg te werken. Dat vormt een gevaar voor motorrijders, zeker na verloop van tijd.”

Tegen eind juni moeten de werken klaar zijn.

