De Mandelbrug in Wielsbeke wordt vanaf vrijdag 24 april opnieuw opengesteld voor verkeer. Dat gebeurt tijdelijk en met beurtelings verkeer via verkeerslichten. De heropening komt er omdat de geplande werken aan de brug voorlopig niet kunnen starten.

Na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de aannemer blijkt dat er nog belangrijke technische opmerkingen zijn bij de plannen. Het gaat onder meer over de fundering, de gebruikte materialen en de uitvoering van de brug. Zolang die knelpunten niet opgelost zijn, kunnen de werken niet beginnen.