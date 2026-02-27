Wer­ken aan Man­del­brug uit­ge­steld: brug van­af vrij­dag opnieuw open

De Mandelbrug tussen Wakken en Sint-Baafs-Vijve gaat vanaf vrijdag 24 april tijdelijk opnieuw open voor verkeer. De geplande werken zouden normaal op 20 april starten, maar door technische problemen moeten de werken noodgedwongen worden uitgesteld. 

De Mandelbrug in Wielsbeke wordt vanaf vrijdag 24 april opnieuw opengesteld voor verkeer. Dat gebeurt tijdelijk en met beurtelings verkeer via verkeerslichten. De heropening komt er omdat de geplande werken aan de brug voorlopig niet kunnen starten.

Na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de aannemer blijkt dat er nog belangrijke technische opmerkingen zijn bij de plannen. Het gaat onder meer over de fundering, de gebruikte materialen en de uitvoering van de brug. Zolang die knelpunten niet opgelost zijn, kunnen de werken niet beginnen.

Late communicatie

Het gemeentebestuur van Wielsbeke reageert ontgoocheld op de laattijdige communicatie. “We betreuren dat deze informatie pas zo laat werd meegedeeld”, klinkt het. Daarom is beslist om de brug tijdelijk opnieuw open te stellen, zeker nu ook het kruispunt van de Wakkensteenweg met de Heirweg opnieuw toegankelijk is.

Om het verkeer veilig te laten verlopen, wordt er gewerkt met verkeerslichten. Door eerdere aanpassingen aan de brug, zoals een asverschuiving en aangelegde straatkolken, is een normale doorgang voorlopig niet mogelijk. De aannemer voert momenteel nog voorbereidende werken uit, waaronder het aanleggen van een tijdelijke asfaltstrook. Ook De Lijn past haar dienstverlening aan. Vanaf maandag 27 april rijden de bussen opnieuw via de Mandelbrug.

Sloop ook uitgesteld

De heropening is opvallend, want eind februari werd nog aangekondigd dat de werken op 20 april zouden starten. De plannen blijven hoe dan ook wel behouden: de Mandelbrug wordt volledig vervangen door een bredere brug met een hangend dubbelfietspad. De werken zouden normaal tot eind oktober duren, maar een nieuwe timing is er voorlopig niet.

Wanneer de werken effectief van start gaan en de brug opnieuw afgesloten wordt, zal dat volgens de gemeente tijdig gecommuniceerd worden. Ook de geplande sloop van woningen in de Mandelstraat wordt pas uitgevoerd wanneer de brug opnieuw dichtgaat.

Opluchting in de buurt: na jaar gaan werken aan Mandelbrug eindelijk van start
Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Ongeval op E403: vijf inzittenden gewond, snelweg drie kwartier afgesloten
Garage uitgebrand nadat auto vuur vat

Lees ook

Fietsfiles 1

Werken en verkeerslichten zorgen voor fietsfiles aan station in Brugge: wij deden de test
Hersenletsel liga

Dag van de fietshelm: oproep aan volwassenen om goede voorbeeld te geven
Actie bus de lijn oostende
Update

Jonge vader geeft kopstoot aan buschauffeur De Lijn in Bredene: dit was de aanleiding
Ongevaldudzele02

Na tweede dodelijk ongeval op Damse Steenweg: stad Brugge onderzoekt aanpassingen
Tractoropleiding

Manoeuvres, snelheid en werktuigen: Kortemark opent opleidingslocatie voor tractorrijbewijs
Ongevaldudzele

Bestuurder overleden bij klap tegen boom in Dudzele
