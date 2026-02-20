13°C
Roeselare

Opluch­ting in de buurt: na jaar gaan wer­ken aan Man­del­brug ein­de­lijk van start

De werken aan de Mandelbrug tussen Wakken en Sint-Baafs-Vijve gaan binnenkort eindelijk van start: op 20 april. De Mandelbrug is eigenlijk al een klein jaar dicht. Een klein jaar geleden is de brug al afgesloten. Dat daarbovenop ook de werken aan de Heirweg blijven aanslepen zorgt voor veel frustratie. Maar er komt dus schot in de zaak.

Het eerste goede nieuws komt voor de inwoners rond de Heirweg: die werken zouden in de loop van maart toch klaar moeten zijn, als het weer meezit.  

"Nog even geduld: resultaat zal top zijn"

Burgemeester Rik Buyse van Wielsbeke begrijpt de frustratie van inwoners en handelaars. “De mensen zien de brug dicht en er gebeurt niets, dan plots gaat het weer verder. Dat roept frustraties op, maar het resultaat zal er mogen wezen,” zegt hij. De brug wordt volledig vervangen, iets breder en met een hangend dubbelfietspad. De werken duren tot eind oktober.

Ook burgemeester Koenraad Degroote van Dentergem plant gelijktijdige werken aan het begin van de Mandelstraat, waar 20 sociale flats komen. “We moeten nog een oplossing vinden voor een beroep van een buur om de sloopwerken te kunnen starten,” aldus Degroote.

