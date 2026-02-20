Burgemeester Rik Buyse van Wielsbeke begrijpt de frustratie van inwoners en handelaars. “De mensen zien de brug dicht en er gebeurt niets, dan plots gaat het weer verder. Dat roept frustraties op, maar het resultaat zal er mogen wezen,” zegt hij. De brug wordt volledig vervangen, iets breder en met een hangend dubbelfietspad. De werken duren tot eind oktober.

Ook burgemeester Koenraad Degroote van Dentergem plant gelijktijdige werken aan het begin van de Mandelstraat, waar 20 sociale flats komen. “We moeten nog een oplossing vinden voor een beroep van een buur om de sloopwerken te kunnen starten,” aldus Degroote.