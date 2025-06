Over de volledige lengte van het kruispunt is nu een middengeleider aangelegd. Die moet ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers in twee keer kunnen oversteken, wat de veiligheid aanzienlijk verhoogt. Er kwamen ook extra veilige oversteekplaatsen en een bijkomende bushalte.

Tijdens de werken bleef de hinder voor het verkeer relatief beperkt. Enkel in april werd de Brugseweg volledig afgesloten. Daarna kon het verkeer beurtelings passeren via één rijstrook op de Noorderring.