Wer­ken aan Brugs gerechts­ge­bouw, met schim­mel en afblad­de­rend papier, star­ten nog dit jaar

Nog dit jaar starten er werken aan het gerechtsgebouw in Brugge. Dat heeft minister van overheidsgebouwen Vanessa Matz geantwoord op een vraag van federaal parlementslid voor Vooruit Annick Lambrecht uit Brugge.

In mei vorig jaar trokken de magistraten nog aan de alarmbel. Het gerechtsgebouw is er slecht aan toe. Papier dat loskomt, schimmel, een plafond dat elk moment kan instorten. Het is een ongezonde en zelfs gevaarlijke werkplek. Jarenlang werd het gebouw verwaarloosd. Maar nu wordt er eindelijk iets aan gedaan. 

Vanessa Matz, Minister van Overheidsgebouwen: “De Regie der Gebouwen bereidt op dit moment de werken voor om de gemelde klachten te verhelpen. Er is een Masterplan in opmaak rond de grondige renovatie van het dak en de gevels. Omdat het om een grote investering gaat, gebeurt dat in meerdere fasen. De eerste fase gaat nog dit jaar van start. Zowel de Regie der Gebouwen als ik zijn ons ten volle bewust van de ernst van deze problematiek.”

'Plafonds van Brugse rechtbank komen naar beneden, schimmel groeit uit de vloer': dit is waarom magistraten actie voeren
