Alain Decloedt is griffier-hoofd van de rechtbank in Brugge. "Het is bij momenten gevaarlijk", zegt hij. "Plafonds die naar beneden komen, we hebben zittingszalen die de magistratuur niet meer wenst te gebruiken. Als je kijkt op de vloer komt de schimmel uit de grond. De planten groeien hier op de vensterbank. En bovenal, waar de rechtszoekenden en de advocaten hun dossier komen instuderen gaat het in de zomer boven de 50 graden. De zonwering is al jaren stuk, is uit de haak gegaan en klappert bij zware wind op de ramen. Het is wachten tot er ongevallen gebeuren."

Alain Decloedt werkt al bijna 30 jaar op de griffie van de rechtbank in Brugge, het secretariaat zeg maar. Het gebouw dateert van 1985 en heeft duidelijk z'n beste tijd gehad.

"Wat doen we? We plaatsen een kast, dat we het niet meer zien waar de schimmel uitkomt. Het behang komt van de muren. Wat doe je ermee? Je plaatst een kast. En zo is het opgelost. Maar niet echt natuurlijk."