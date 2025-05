Vanuit de magistratuur komen er steeds meer acties tegen de pensioenplannen van de regering. "De aankondigde pensioenhervorming is daarop de spreekwoordelijke druppel te veel en getuigt van een manifest gebrek aan respect vanwege de wetgevende en de uitvoerende macht ten aanzien van de rechterlijke orde", klonk het. Anderzijds werd opgemerkt dat het OM begrip heeft voor de moeilijke budgettaire situatie en wil bijdragen in de inspanningen die van de samenleving verwacht worden. De huidige plannen worden echter als disproportioneel bestempeld. "Ze betekenen niet alleen een vertrouwensbreuk, maar houden ook het risico in dat ervaren juristen of gespecialiseerde advocaten ontmoedigd worden om de overstap naar de magistratuur te maken, terwijl het tekort aan magistraten en gerechtspersoneel al nijpend is."