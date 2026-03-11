Werken aan brug op Maandagweg in Kortrijk starten vannacht

In Kortrijk starten de werken aan de brug op de Maandagweg vannacht. Het Agentschap Wegen en verkeer zal er het wegdek vernieuwen en herstellingen aan de betonnen constructie uitvoeren.
De brug over de E17 is gebouwd in 1967 en is er slecht aan toe. Maar vannacht starten de werken aan de brug eindelijk. Naast een nieuwe verharding en het herstellen van pijlers en balken krijgt de brug ook nieuwe leuningen, en betonnen stootbanden zullen fietsers afscheiden van het autoverkeer. De werken duren tot aan de zomer. Tot zolang is er geen verkeer mogelijk op de brug, wat voor heel wat hinder zal zorgen voor buurtbewoners.
