Werken aan brug op Maandagweg in Kortrijk starten vannacht

De brug over de E17 is gebouwd in 1967 en is er slecht aan toe. Maar vannacht starten de werken aan de brug eindelijk. Naast een nieuwe verharding en het herstellen van pijlers en balken krijgt de brug ook nieuwe leuningen, en betonnen stootbanden zullen fietsers afscheiden van het autoverkeer. De werken duren tot aan de zomer. Tot zolang is er geen verkeer mogelijk op de brug, wat voor heel wat hinder zal zorgen voor buurtbewoners.