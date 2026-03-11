Werken aan brug op Maandagweg in Kortrijk starten vannacht

Wer­ken aan brug op Maan­dag­weg in Kort­rijk star­ten vannacht

In Kortrijk starten de werken aan de brug op de Maandagweg vannacht. Het Agentschap Wegen en verkeer zal er het wegdek vernieuwen en herstellingen aan de betonnen constructie uitvoeren.

De brug over de E17 is gebouwd in 1967 en is er slecht aan toe. Maar vannacht starten de werken aan de brug eindelijk. Naast een nieuwe verharding en het herstellen van pijlers en balken krijgt de brug ook nieuwe leuningen, en betonnen stootbanden zullen fietsers afscheiden van het autoverkeer. De werken duren tot aan de zomer. Tot zolang is er geen verkeer mogelijk op de brug, wat voor heel wat hinder zal zorgen voor buurtbewoners.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
