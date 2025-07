Steeds vaker staan op werven cameratorens met beveiligingsapparatuur. Al houdt dat dieven niet tegen. Werven worden ook per drone verkend. Bouwgroep Versluys laat zich op werven in Oostende al zeven jaar beveiligen, maar de risico's nemen toe. "De laatste inbraakpoging is alweer een paar weken geleden, maar heeft niet tot diefstal geleid. Ik ken wel concullega's die honderdduizenden euro's schade kunnen lijden omdat criminelen vrij spel hebben", vertelt Dominique De Hein van de bouwgroep.