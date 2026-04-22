‘It Was Just an Accident’ gaat over een man die zint op wraak, wanneer hij de officier die hem in de gevangenis gemarteld heeft, denkt te herkennen. Maar is het wel degelijk die man? De Belgisch-Iraanse filmjournalist Mahdieh Fahimi leidde de voorstelling in Brugge in. Door de huidige situatie in Iran, krijgt de film nog meer gewicht. “Deze film is niet gemaakt met een vergunning van de overheid in Iran, maar is volledig clandestien geschoten op de straten in Teheran. Panahi is ook een heel bekend gezicht in Iran. Hij kan ook niet zomaar anoniem films maken, maar het volk staat achter hem”, aldus Fahimi.

Panahi heeft zelf al in de staatsgevangenis gezeten. Hij is hoopvol en denkt dat het huidige regime in Iran niet zal overleven. “Hij zegt dat het een kwestie is van ‘wanneer’. Ik deel die hoop wel, maar ik vrees dat de prijs die daarvoor nog betaald moet worden niet zo licht zal zijn”, zegt Fahimi.

Het festival loopt nog tot 1 mei in Brugge en in een tiental steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, waaronder Kortrijk, Menen en Waregem.