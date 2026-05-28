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Roeselare

Wereld­fiets­dag gevierd met donuts langs ver­nieuw­de fiets­snel­weg in Roeselare

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Het is Wereldfietsdag vandaag en daarom is er in alle Vlaamse provincies een actie om de fietsers te bedanken. Bij ons doet het provinciebestuur dat in Roeselare op een nieuwe fietssnelweg. Ze moedigt vooral jongeren aan om te blijven fietsen naar school.

De Guido Gezellelaan in Roeselare is vorig jaar heraangelegd en is nu een veilige verbindingsweg voor fietsers. Het maakt deel uit van de fietssnelweg F361 Kortrijk-Roeselare. Op Wereldfietsdag is het ook de ideale plaats voor de provincie om fietsers te trakteren op een donut, want de provincie ziet het aantal fietsers jaar na jaar toenemen. 

"Er zijn een aantal factoren die dat in de hand werken", legt An Paepe uit, projectcoördinator Mobiliteit. "Natuurlijk de opkomst van de elektrische fiets en al zijn varianten, maar ook het feit dat we steeds meer fietspaden aanleggen. Het is logisch als je fietspaden bouwt en het veilig maakt voor de mensen, dat er meer gefietst wordt."

Wereldfietsdag gevierd met donuts langs vernieuwde fietssnelweg in Roeselare
Wereldfietsdag gevierd met donuts langs vernieuwde fietssnelweg in Roeselare

Intussen ligt er al zo'n 620 kilometer fietssnelweg in de provincie. De ambitie is om dat netwerk verder uit te breiden, al is dat niet altijd even makkelijk. "Je kunt niet zo maar een strookje asfalt gieten en zeggen dat het een fietspad is. Het vergt meer dan dat, dus vandaar dat we dat ook echt kwalitatief willen doen volgens de beste eisen. Soms moet je ook rekening houden met woningen en fabrieken, wat dan ook."

De redactie

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