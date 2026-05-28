De Guido Gezellelaan in Roeselare is vorig jaar heraangelegd en is nu een veilige verbindingsweg voor fietsers. Het maakt deel uit van de fietssnelweg F361 Kortrijk-Roeselare. Op Wereldfietsdag is het ook de ideale plaats voor de provincie om fietsers te trakteren op een donut, want de provincie ziet het aantal fietsers jaar na jaar toenemen.

"Er zijn een aantal factoren die dat in de hand werken", legt An Paepe uit, projectcoördinator Mobiliteit. "Natuurlijk de opkomst van de elektrische fiets en al zijn varianten, maar ook het feit dat we steeds meer fietspaden aanleggen. Het is logisch als je fietspaden bouwt en het veilig maakt voor de mensen, dat er meer gefietst wordt."