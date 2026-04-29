15°C
Aanmelden
Nieuws
Middelkerke

Wel­licht geen kwaad opzet bij zwa­re brand in Westende

Brand Westende

Volgens de eerste vaststellingen is bij de zware woningbrand in Westende geen kwaad opzet gemoeid. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Twee bewoners moesten naar het ziekenhuis gebracht worden.

De brandweer kreeg in de nacht van zondag op maandag rond 1 uur een melding over een brand in de Duinenlaan in Westende, een deelgemeente van Middelkerke. Ter plaatse bleek het om een uitslaande woningbrand te gaan. Beide bewoners werden met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het vrouwelijke slachtoffer moest zelfs gereanimeerd worden. Hun hondje overleefde de brand niet.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert zou het vuur accidenteel ontstaan zijn. Door de brand is de getroffen woning onbewoonbaar verklaard.

Brand Westende
Nieuws

Twee bewoners naar ziekenhuis na zware woningbrand waarbij hondje sterft
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Brand

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge
Hotelschool Ter Duinen
Nieuws

Leerling van Ter Duinen (16) komt om na ongeval in Brasschaat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand Westende

Twee bewoners naar ziekenhuis na zware woningbrand waarbij hondje sterft
Brand Geluwe2
Update

Uitslaande brand na ontploffing in appartementsgebouw in Geluwe accidenteel ontstaan
Poelkappelle brand 4 mp4
Update

Brand in Langemark-Poelkapelle: kans op ontploffingsgevaar door aanwezigheid oorlogsmunitie
Brandje Schuiferskapelle 1

Containerbrand bij latexbedrijf in Schuiferskapelle veroorzaakt grote rookpluim
Brand brugge 1
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
Drone brand 1

Minderjarige die opgepakt was voor onopzettelijke brandstichting met vuurpijl in Ieper, is vrij onder voorwaarden
Aanmelden