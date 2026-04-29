De brandweer kreeg in de nacht van zondag op maandag rond 1 uur een melding over een brand in de Duinenlaan in Westende, een deelgemeente van Middelkerke. Ter plaatse bleek het om een uitslaande woningbrand te gaan. Beide bewoners werden met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het vrouwelijke slachtoffer moest zelfs gereanimeerd worden. Hun hondje overleefde de brand niet.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert zou het vuur accidenteel ontstaan zijn. Door de brand is de getroffen woning onbewoonbaar verklaard.