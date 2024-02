Ook in Kortrijk en in Oostende delen ze het probleem. Maar Oostende beslist wel om gasboetes mogelijk te maken via camera's. Dat is sinds kort wettelijk toegelaten.

In Brugge zijn ze dat niet van plan. "Eenmaal automobilisten weten dat er een camera hangt, zouden ze bewust niet meer op die plaats inhalen. Dat doen ze dan wellicht ergens anders wel", stelt burgemeester Dirk De fauw. "Ik denk dat we eerder moeten vragen aan de politie om op geregelde tijdstippen te controleren."



Stad Brugge bekijkt wel of er meer signalisatie in de fietsstraten mogelijk is.