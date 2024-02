Bij wegenwerken in de Zuidburgweg en de Rodestraat in Veurne ontdekken arbeiders de stoffelijke resten van al zeker vier personen. Volgens burgemeester Peter Roose zou er op die plaats een begraafplaats geweest zijn, die verbonden was aan de Sint-Niklaasabdij.

"Ondertussen zijn de geraamten verdwenen", laat de burgemeester weten. Vermoedelijk liggen er nog stoffelijke resten, morgen graven ze alvast verder.