Tijdens de werken zal er zware hinder zijn voor het verkeer op de A19, in beide richtingen. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht vooral veel file op de A19 richting Kortrijk, op maandag 28 en dinsdag 29 oktober. Maar er is ook kans dat er op de E403 in beide richtingen file ontstaat doordat de werfzone dicht tegen het knooppunt Moorsele gelegen is. Op tijd vertrekken is de boodschap.