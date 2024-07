Geri Haerynck, weervoorspeller: “Het is een heel slechte zomer. We zijn in de topzomer en dan hopen we op echt mooi weer. Maar is er beterschap in zicht ? Volgende week, vanaf dinsdag voort, zeker tot 22, 23 juli moet er beter weer komen. En dan gaan we terug naar het slecht weer. We moeten het doen met wat we krijgen. Niemand kan er iets aan doen. Ik niet, en geen enkele weerman. Pluk het moment. We leven op hoop, op zon. Dat is het enigste wat we kunnen doen.”