Er zijn tot nu toe weinig concrete oplossingen op korte termijn uit de bus gekome,, zeggen de bonden. "Men verwijst naar bijkomende capaciteit over vijf jaar in Albanië of Kosovo, maar onze mensen hebben nú een oplossing nodig", zegt Robby De Kaey van ACOD Gevangenissen.

ACOD wijst erop dat ook andere aangekondigde maatregelen slechts een fractie van het probleem aanpakken. Zo zouden er containerunits komen voor zo'n 120 geïnterneerden, terwijl er meer dan 1.000 in de gevangenissen zitten. Ook de voorlopige hechtenis blijft volgens de vakbond een pijnpunt. "Samen met de magistratuur moeten we bekijken hoe dat aantal omlaag kan. De uitvoering van straffen brengt ons anders in de problemen."

Als er tegen eind deze maand geen zicht komt op kortetermijnoplossingen, sluit ACOD nieuwe acties niet uit. "Het personeel kan dit niet blijven dragen", besluit De Kaey.