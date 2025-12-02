Met 454 stuks zijn ook tien keer meer drugstesten uitgevoerd. 6,6 procent bleek positief en dat is een sterke daling: vorig jaar was dat nog zestig procent. Daarbij zijn nog eens dertig rijbewijzen ingetrokken, het hoogste aantal tot nu toe.

Van de bijna 82.000 controles op snelheid reed 0,8 procent te snel.

Er zijn ook vier keer meer andere inbreuken vastgesteld: gsm gebruiken achter het stuur, geen veiligheidsgordel dragen of rondrijden met een niet-gekeurde auto.