14°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Week­end zon­der alco­hol en drugs in ver­keer: meer gecon­tro­leerd en getest

Weekendzonderalcohol

De zeventien politiezones in onze provincie hebben samen bijna 8.300 alcoholcontroles uitgevoerd in het voorbije Weekend zonder Alcohol en Drugs in het Verkeer. Er zijn daarbij 43 rijbewijzen ingetrokken.

Het West-Vlaams Weekend zonder Alcohol en Drugs in het verkeer is een jaarlijkse traditie bij de start van de eindejaarsperiode. Er is met 8.300 controles nog nooit zoveel gecheckt op alcohol

Met 454 stuks zijn ook tien keer meer drugstesten uitgevoerd. 6,6 procent bleek positief en dat is een sterke daling: vorig jaar was dat nog zestig procent. Daarbij zijn nog eens dertig rijbewijzen ingetrokken, het hoogste aantal tot nu toe.

Van de bijna 82.000 controles op snelheid reed 0,8 procent te snel.

Er zijn ook vier keer meer andere inbreuken vastgesteld: gsm gebruiken achter het stuur, geen veiligheidsgordel dragen of rondrijden met een niet-gekeurde auto.

30 jaar bob
Nieuws

BOB-campagnes vieren dertigjarig bestaan met gouden sleutelhanger
De redactie

Meest gelezen

Brand1
Nieuws

Twee gezinnen getroffen door zware brand in huurwoning
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden