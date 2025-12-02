Weekend zonder alcohol en drugs in verkeer: meer gecontroleerd en getest
De zeventien politiezones in onze provincie hebben samen bijna 8.300 alcoholcontroles uitgevoerd in het voorbije Weekend zonder Alcohol en Drugs in het Verkeer. Er zijn daarbij 43 rijbewijzen ingetrokken.
Het West-Vlaams Weekend zonder Alcohol en Drugs in het verkeer is een jaarlijkse traditie bij de start van de eindejaarsperiode. Er is met 8.300 controles nog nooit zoveel gecheckt op alcohol
Met 454 stuks zijn ook tien keer meer drugstesten uitgevoerd. 6,6 procent bleek positief en dat is een sterke daling: vorig jaar was dat nog zestig procent. Daarbij zijn nog eens dertig rijbewijzen ingetrokken, het hoogste aantal tot nu toe.
Van de bijna 82.000 controles op snelheid reed 0,8 procent te snel.
Er zijn ook vier keer meer andere inbreuken vastgesteld: gsm gebruiken achter het stuur, geen veiligheidsgordel dragen of rondrijden met een niet-gekeurde auto.