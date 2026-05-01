18°C
Aanmelden
Nieuws
Menen Wevelgem

Week­end lang over pech­strook: snel­weg A19 krijgt nieu­we asfalt­laag tus­sen Moor­se­le en Menen

A19 Menen

Uitkijken als je dit weekend  de snelweg A19 wil nemen. Vanavond starten er asfalteringswerken op de A19 tussen het op- en afrittencomplex in Menen en de verkeerswisselaar met de E403 in Moorsele, richting Kortrijk. De werken starten vanavond om tien uur en duren tot maandagochtend. Het verkeer rijdt tijdens de werken op de pechstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 50 per uur.

Het wegdek van de A19 heeft enkele putten, zegt Wegen en Verkeer, vooral op de linkerrijstrook richting Kortrijk. "Om die putten weg te werken, krijgt de linkse rijstrook richting Kortrijk een nieuwe laag asfalt. Zo kan het verkeer zich daarna weer veilig en comfortabel verplaatsen."

Iedereen over pechstrook

Vanavond om tien uur starten de werken en die duren het hele weekend. De linker- en rechterrijstrook zullen daarbij afgesloten zijn. Iedereen moet over de pechstrook, aan verlaagde snelheid. Wie richting Ieper rijdt ondervindt geen hinder, verwachten ze bij Wegen en Verkeer. "De werken zullen mogelijk wel voor wat vertraging zorgen," zegt het Agentschap. "Je rekent dus best wat extra reistijd mee."

De redactie

Meest gelezen

IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden