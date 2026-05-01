Weekend lang over pechstrook: snelweg A19 krijgt nieuwe asfaltlaag tussen Moorsele en Menen
Uitkijken als je dit weekend de snelweg A19 wil nemen. Vanavond starten er asfalteringswerken op de A19 tussen het op- en afrittencomplex in Menen en de verkeerswisselaar met de E403 in Moorsele, richting Kortrijk. De werken starten vanavond om tien uur en duren tot maandagochtend. Het verkeer rijdt tijdens de werken op de pechstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 50 per uur.
Het wegdek van de A19 heeft enkele putten, zegt Wegen en Verkeer, vooral op de linkerrijstrook richting Kortrijk. "Om die putten weg te werken, krijgt de linkse rijstrook richting Kortrijk een nieuwe laag asfalt. Zo kan het verkeer zich daarna weer veilig en comfortabel verplaatsen."
Iedereen over pechstrook
Vanavond om tien uur starten de werken en die duren het hele weekend. De linker- en rechterrijstrook zullen daarbij afgesloten zijn. Iedereen moet over de pechstrook, aan verlaagde snelheid. Wie richting Ieper rijdt ondervindt geen hinder, verwachten ze bij Wegen en Verkeer. "De werken zullen mogelijk wel voor wat vertraging zorgen," zegt het Agentschap. "Je rekent dus best wat extra reistijd mee."