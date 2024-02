"Toen Erik Desimpelaere in 2020 startte als nieuwe directeur van ons Conservatorium, haalden we een getalenteerd pianist binnenn," zegt schepen van deeltijds onderwijs Kelly Detavernier.

"Hij wees ons al snel op de verouderde piano's en we maakten dan ook graag werk om nieuwe piano's aan te kopen. Een stevige investering van 150.000 euro die we er als muziekstad graag voor over hebben om leerlingen met kwaliteitsvolle piano's aan de slag te laten gaan."