Burgemeester Annelies Dewulf ziet de plannen alvast zitten. “Ik kan dit alleen maar toejuichen en hopen dat het effectief van de grond komt. Zeker voor kleine gemeenten en dorpen kan dit een extra stimulans betekenen voor zelfstandigen,” zegt ze.

In de hoofdgemeente Zuienkerke zijn er nog enkele basisvoorzieningen, zoals een slager, een buurtwinkel, een postkantoor en een geldautomaat. Maar in de omliggende dorpen moeten bewoners voor hun boodschappen of een cafébezoek naar Wenduine of Blankenberge.

“Het café is zes à zeven jaar geleden verdwenen en het winkeltje nog eerder. Nu is er helemaal niets meer,” vertelt dorpsbewoonster Carine Blomme uit Nieuwmunster. “Dat is een gemis, want je mist plaatsen om samen te komen.”