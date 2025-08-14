22°C
Aanmelden
Nieuws
Zuienkerke

We mis­sen café of win­kel­tje: alle steun is wel­kom’: Zui­en­ker­ke juicht cd&v‑dorpsplan toe

Zuienkerke

De oproep van CD&V om het dorpsleven te versterken, vindt gehoor in Zuienkerke. In deelgemeenten zoals Nieuwmunster, Meetkerke en Houtave zijn cafés en buurtwinkels intussen verdwenen. Bewoners hopen dat Brussel snel met maatregelen komt om het dorpsleven nieuw leven in te blazen.

Burgemeester Annelies Dewulf ziet de plannen alvast zitten. “Ik kan dit alleen maar toejuichen en hopen dat het effectief van de grond komt. Zeker voor kleine gemeenten en dorpen kan dit een extra stimulans betekenen voor zelfstandigen,” zegt ze.

In de hoofdgemeente Zuienkerke zijn er nog enkele basisvoorzieningen, zoals een slager, een buurtwinkel, een postkantoor en een geldautomaat. Maar in de omliggende dorpen moeten bewoners voor hun boodschappen of een cafébezoek naar Wenduine of Blankenberge.

“Het café is zes à zeven jaar geleden verdwenen en het winkeltje nog eerder. Nu is er helemaal niets meer,” vertelt dorpsbewoonster Carine Blomme uit Nieuwmunster. “Dat is een gemis, want je mist plaatsen om samen te komen.”

Volkscafe
Nieuws

'In elk dorp terug bakker, slager, café & geldautomaat': Kris Declercq (cd&v) wil dorpskern nieuw leven inblazen

'Werk aan de winkel in Brussel'

Ook andere bewoners hopen dat de politiek binnenkort werk maakt van concrete steunmaatregelen. “Alle initiatieven die het dorpsleven ondersteunen en mensen enthousiasmeren om zich hier te vestigen, zijn welkom,” zegt Matthijs Clicteur.

In Nieuwmunster bereiden vrijwilligers intussen de jaarlijkse Bartholomeusfeesten voor, maar de blik gaat duidelijk ook richting Brussel: werk aan de winkel voor de politiek.

Redactie

Meest gelezen

Noordzeefakkel3
Nieuws

Noordzeefakkeltocht valt in het water
Afvalophaling IMOG
Nieuws

Nieuw afvalplan bij Imog: aparte ophaling voor keukenafval en betalen per kilo restafval
Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden