‘We missen café of winkeltje: alle steun is welkom’: Zuienkerke juicht cd&v‑dorpsplan toe
De oproep van CD&V om het dorpsleven te versterken, vindt gehoor in Zuienkerke. In deelgemeenten zoals Nieuwmunster, Meetkerke en Houtave zijn cafés en buurtwinkels intussen verdwenen. Bewoners hopen dat Brussel snel met maatregelen komt om het dorpsleven nieuw leven in te blazen.
Burgemeester Annelies Dewulf ziet de plannen alvast zitten. “Ik kan dit alleen maar toejuichen en hopen dat het effectief van de grond komt. Zeker voor kleine gemeenten en dorpen kan dit een extra stimulans betekenen voor zelfstandigen,” zegt ze.
In de hoofdgemeente Zuienkerke zijn er nog enkele basisvoorzieningen, zoals een slager, een buurtwinkel, een postkantoor en een geldautomaat. Maar in de omliggende dorpen moeten bewoners voor hun boodschappen of een cafébezoek naar Wenduine of Blankenberge.
“Het café is zes à zeven jaar geleden verdwenen en het winkeltje nog eerder. Nu is er helemaal niets meer,” vertelt dorpsbewoonster Carine Blomme uit Nieuwmunster. “Dat is een gemis, want je mist plaatsen om samen te komen.”
'Werk aan de winkel in Brussel'
Ook andere bewoners hopen dat de politiek binnenkort werk maakt van concrete steunmaatregelen. “Alle initiatieven die het dorpsleven ondersteunen en mensen enthousiasmeren om zich hier te vestigen, zijn welkom,” zegt Matthijs Clicteur.
In Nieuwmunster bereiden vrijwilligers intussen de jaarlijkse Bartholomeusfeesten voor, maar de blik gaat duidelijk ook richting Brussel: werk aan de winkel voor de politiek.