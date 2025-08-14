"Het is een thematiek die we al lang kennen. Jammer genoeg, ook in West-Vlaanderen waar we zien dat niet alleen kleinere centrumsteden, maar ook in onze dorpen alles verdwijnt", zegt Vlaams parlementslid (cd&v) en burgemeester van Roeselare Kris Declercq.

"Noem het de 'big five'. De slager, de bakker, de buurtwinkel, de kroeg, de dienstverlening, het geldautomaat: dat gaat allemaal weg. We hebben de koppen bijeen gestoken, ook met Hilde Crevits. Ik heb wel goede hoop dat we ze zullen meekrijgen om daar verbetering in te krijgen."



Als Vlaams parlementair wil Kris Declercq over de partijen heen een lans breken om de dorpen beter te helpen en te ondersteunen. Hij denkt vooral aan het makkelijker maken om te ondernemen in dorpen en wil dat de Vlaamse regering initiatieven neemt.