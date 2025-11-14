Aanmelden
We kun­nen vei­lig­heids­pro­ble­men niet genoeg aan­pak­ken”: Zes op tien bur­ge­mees­ters slaan alarm

2023-04-25 00:00:00 - 'Busverbod' na overlast met jongeren in Kortrijk: wie amok maakt, mag er niet meer op

Zes op de tien Vlaamse burgemeesters vinden dat ze veiligheidsproblemen in hun gemeente niet goed genoeg kunnen aanpakken, zo blijkt uit een bevraging van minister Hilde Crevits. In middelgrote en grote steden loopt dat op tot meer dan 70 procent. Vooral daar stijgt ook het onveiligheidsgevoel en ervaren burgemeesters een gebrek aan informatie-uitwisseling.

Drugs is veruit de grootste uitdaging, gevolgd door zwerfvuil en verkeer. De helft van de burgemeesters maakt zich extra zorgen over ouderen.

Volgens minister Crevits bestaat er al waardevolle ervaring met de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC’s), die nu vooral rond radicalisering werken. Ze wil die uitbreiden naar andere problemen, zoals drugsgebruik en overlast. 

Daarnaast komt er binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur een gespecialiseerd team dat lokale besturen ondersteunt bij juridische en administratieve vragen, onder meer over plaatsverboden en GAS-boetes.

