Drugs is veruit de grootste uitdaging, gevolgd door zwerfvuil en verkeer. De helft van de burgemeesters maakt zich extra zorgen over ouderen.

Volgens minister Crevits bestaat er al waardevolle ervaring met de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC’s), die nu vooral rond radicalisering werken. Ze wil die uitbreiden naar andere problemen, zoals drugsgebruik en overlast.

Daarnaast komt er binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur een gespecialiseerd team dat lokale besturen ondersteunt bij juridische en administratieve vragen, onder meer over plaatsverboden en GAS-boetes.