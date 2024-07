Het festival groeide in de jaren '70 van 500 naar zo'n 4.000 bezoekers. Al is het pas in eind jaren ’80, begin jaren ’90 dat het festival z’n hoogtepunt kent. Het ging uiteindelijk naar 100.000 bezoekers over vier dagen. Ter vergelijking: dit weekend zakken er zo’n 50.000 festivalgangers naar Dranouter af.

“We hadden op een bepaald moment 20.000 of 30.000 personen meer dan we ingeschat hadden en dat was even paniek want we hadden geen camping en parking genoeg”, klinkt het bij Marnique.