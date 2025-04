Het gebouw is opgetrokken op de bestaande bedrijfsterreinen en bestaat onder meer uit kantoren, vergaderruimtes en een auditorium. Het is een duurzaam energievriendelijk hoofdkantoor, waarmee Picanol Group bewijst dat het gaat voor een sterke verankering in Ieper.

De voorbije jaren kampt Picanol wel met veel tijdelijke werkloosheid, en het bedrijf moest ook enkele tientallen werknemers ontslaan. De vraag naar weefmachines is wereldwijd gedaald.