Het bedrijf zegt over voldoende liquiditeiten te beschikken. Maar het waarschuwt wel dat in bepaalde scenario's - zoals verminderde eenmalige inkomsten of extra groei van de waterdiensten die voorfinanciering vereisen - de liquiditeitsbuffers kunnen afnemen en in sommige gevallen zelfs een liquiditeitstekort kan ontstaan.

"In deze scenario's kan er materiële onzekerheid bestaan over de capaciteit van Ekopak om de lopende zaken voort te zetten", aldus het bedrijf waarvan ondernemer Marc Coucke de belangrijkste aandeelhouder is. Zijn investeringsbedrijf Alychlo houdt volgens de website van Ekopak 42,47 procent van de aandelen aan.