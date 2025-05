Schepen van openbaar domein Franky Demon: “Sinds 2005 zet Stad Brugge sterk in op het behoud van zwaluwen via een betoelagingsreglement. De samenwerking met Farys biedt een unieke kans om een solide broedkolonie van gierzwaluwen en andere bedreigde soorten te versterken op een van de meest herkenbare gebouwen in onze stad. De watertoren wordt zo niet alleen een technisch knooppunt, maar ook een baken van biodiversiteit.”

Projectleider dienst Productie en Transport van Farys Dirk De Vos: “We zijn trots dat we met deze renovatie niet alleen het technische hart van het drinkwaternetwerk in topconditie houden, maar ook actief kunnen bijdragen aan het natuurbehoud in Brugge. Door onze infrastructuur open te stellen voor natuurinitiatieven zoals het Zwaluwproject tonen we dat innovatie, duurzaamheid en ecologie perfect kunnen samengaan.”