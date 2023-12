Op de site pipa.be kan iedereen een bod uitbrengen op elke duif uit de kolonie. De waardevolle dieren zijn opgedeeld in verschillende groepen die ook uiteenlopende eindtijdstippen in de veiling hebben. Voor enkele zit de veiling er ondertussen al op: voor Copy Armando betaalde een nieuwe eigenaar 15.000 euro. Duif Calimero is begeerd en laat momenteel meerdere kandidaten tegen elkaar opbieden. In een kwartier tijd steeg zijn prijs met 2000 euro. De teller staat momenteel, rond 13 uur, op 19.200 euro. In het hele aanbod fluctueren de prijzen van enkele honderden euro's naar duizenden en dus meer.