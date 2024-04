Hij kreeg ook enkele cadeaus, zoals een taart en een bord gemaakt door de leerlingen van de bakkerijafdeling. De leerlingen zijn apetrots op ‘hun winnaar’.

De 1.200 leerlingen en leerkrachten leefden de voorbije weken vol spanning mee met Christophe. Ze stemden telkens massaal per sms om hun deelnemer van The Voice in de wedstrijd te houden.