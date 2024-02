De film kende al een eerdere première op Filmfestival Oostende, maar aangezien Waregem de thuisstad is van Destoop, kon ook daar de rode loper niet ontbreken. In Holy Rosita vertelt de regisseur het verhaal van Rosita, een vrolijke en geliefde vrouw met een sterke wens om moeder te worden. Maar haar omgeving maakt zich zorgen: ze lijkt nauwelijks in staat om voor zichzelf te zorgen. Wanneer Rosita toch zwanger wordt, besluit ze het geheim te houden.

Genoeg voer voor een emotioneel verhaal dus, waarmee Destoop niet aan zijn proefstuk toe is. Zo maakte hij in 2010 de kortfilm Badpakje 46, dat hoge ogen gooide in Cannes. In 2020 volgde de geprezen serie Albatros. Wie goed oplet, kan trouwens een aantal Waregemse locaties ontdekken. Zo werd er gefilmd bij het stadion van S.V. Zulte-Waregem en de Stadionvijvers. Ook in Oostende vonden opnames plaats.

Wie de avant-première gemist heeft, kan nog op maandag 19 februari en woensdag 21 februari terecht voor vertoningen in Waregem.