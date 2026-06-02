Waregem test nieuwe verkeerscirculatie op de Markt met automatische slagboom
Waregem start tijdens de zomervakantie met een proefopstelling op de Markt. Met een automatische slagboom wil de stad verkeer vanuit de Stormestraat opnieuw richting Keukeldam laten rijden, behalve tijdens de schoolspits. Na maximaal zes maanden volgt een evaluatie.
Tijdens de zomervakantie plaatst de stad Waregem een automatische, wegneembare slagboom ter hoogte van het oorlogsmonument op de Markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormestraat richting Keukeldam kunnen rijden. Tijdens de drukste momenten aan het begin en einde van de schooldag blijft de doorgang afgesloten. Fietsers kunnen wel altijd doorrijden.
"We willen tegemoetkomen aan de vragen van handelaars en bezoekers, zonder in te boeten op de veiligheid van de schoolomgeving."
"Met deze proefopstelling zoeken we een evenwicht tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum", zegt de stad. "We willen tegemoetkomen aan de vragen van handelaars en bezoekers, zonder in te boeten op de veiligheid van de schoolomgeving."
Slagboom gesloten tijdens spits
De slagboom blijft gesloten op weekdagen tussen 7.30 uur en 9 uur. Ook tijdens de middag- en avondspits van de scholen gelden specifieke afsluitingsuren. Op die momenten blijft de huidige verkeerscirculatie van kracht en wordt verkeer vanuit de Stormestraat richting Stationsstraat geleid.
Volgens de stad blijven de parkings bereikbaar en kan verkeer ook rond de kerk blijven rijden. De slagboom wordt uitgerust met extra signalisatie en verlichting om de zichtbaarheid te verhogen.
Vernieuwingswerken in 2028
De proefopstelling loopt maximaal zes maanden. Daarna onderzoekt de stad of de aangepaste verkeerscirculatie behouden blijft, moet worden bijgestuurd of opnieuw verdwijnt.
De tijdelijke maatregel past ook binnen de ruimere plannen voor het centrum van Waregem. Vanaf 2028 staan ingrijpende vernieuwingswerken aan de Markt en de Stormestraat gepland. Voor dat project is 4 miljoen euro voorzien. Daarnaast trekt de stad dit jaar 90.000 euro uit voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.