De slagboom blijft gesloten op weekdagen tussen 7.30 uur en 9 uur. Ook tijdens de middag- en avondspits van de scholen gelden specifieke afsluitingsuren. Op die momenten blijft de huidige verkeerscirculatie van kracht en wordt verkeer vanuit de Stormestraat richting Stationsstraat geleid.

Volgens de stad blijven de parkings bereikbaar en kan verkeer ook rond de kerk blijven rijden. De slagboom wordt uitgerust met extra signalisatie en verlichting om de zichtbaarheid te verhogen.