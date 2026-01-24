Stad Waregem lanceert een nieuwe huisstijl die de komende weken zichtbaar wordt in het straatbeeld en alle stadscommunicatie. Met een hedendaagse huisstijl en een dynamisch logo wil de stad haar identiteit eigentijds en herkenbaar uitdragen. De vorige huisstijl was 17 jaar in gebruik.
De branding steunt op vier kernwaarden: Waregem als stad van deuredoenders, als actieve en sportieve stad, als fiere kernstad en als stad op ieders ritme. Die waarden zijn vastgelegd na een participatief traject en vertaald naar een visuele identiteit door communicatiebureau Karakters.
"De nieuwe branding geldt voor alle stedelijke diensten en voorzieningen en moet het gevoel van trots, verbondenheid en herkenbaarheid bij inwoners, bezoekers en ondernemers versterken," klinkt het.