De branding steunt op vier kernwaarden: Waregem als stad van deuredoenders, als actieve en sportieve stad, als fiere kernstad en als stad op ieders ritme. Die waarden zijn vastgelegd na een participatief traject en vertaald naar een visuele identiteit door communicatiebureau Karakters.

"De nieuwe branding geldt voor alle stedelijke diensten en voorzieningen en moet het gevoel van trots, verbondenheid en herkenbaarheid bij inwoners, bezoekers en ondernemers versterken," klinkt het.