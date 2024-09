Vergote werd ook veroordeeld door de rechtbank omwille van belangenneming bij de verkoop van een stuk grond. Hij mocht evenwel een openbaar ambt blijven uitvoeren en zag er dan ook geen graten in om de lijstduwersplaats in te nemen. Met de duidelijke boodschap, vooraf al, dat hij niet opnieuw kandidaat-burgemeester was.

Oppositiepartij N-VAPlus kaartte afgelopen zaterdag, bij het neerleggen van de kieslijsten, aan dat dit mogelijk een probleem vormde. Het gemeentelijk hoofdbureau heeft nu beslist dat hij niet mag opkomen. Vergote kan nog in beroep gaan, al is het nog onduidelijk of hij dat ook effectief zal doen.