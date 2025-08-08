27°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Blin­de­kens­pro­ces­sie trekt naar jaar­lijk­se tra­di­tie opnieuw door Brug­se straten

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het is vandaag Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en dat betekent dat de jaarlijkse Brugse belofte plaatsvindt in de binnenstad. De processie herinnert aan een verplichting uit de veertiende eeuw waarbij de Bruggelingen bij een behouden thuiskomst na een veldslag iedere Hemelvaart een kaars branden voor Onze-Lieve-Vrouw.

Jaarlijks trekken Bruggelingen op Maria-Hemelvaart door de stad om een bijzondere belofte na te komen: het offeren van een reuzenkaars van 36 pond aan de Heilige Maagd Maria. De eeuwenoude traditie, bekend als De Brugse Belofte, ontstond toen Brugse vrouwen smeekten om bescherming voor hun mannen en zonen tijdens de Slag bij Pevelenberg. In ruil beloofden ze jaarlijks op Maria’s feestdag een kaars te offeren.

Historicus Jean Luc Meulemeester wijst erop dat het verhaal van een Brugse overwinning bij Pevelenberg niet helemaal waterdicht is. “De Vlamingen verlieten het slagveld om in Rijsel te gaan drinken, terwijl de Fransen later terugkeerden. Volgens de middeleeuwse regels bleef er daardoor geen duidelijke winnaar over. Het was eigenlijk een gelijkspel,” legt hij uit.

Toch blijft De Brugse Belofte bestaan als een uniek stukje erfgoed én als uitdrukking van Mariaverering. Brugge telt vandaag nog steeds zo’n 400 Mariabeelden, en de processie is mogelijk de oudste in Europa.

Blindekensprocessie
Blindekensprocessie 2
Blindekensprocessie 3
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Wout Bernaert

Meest gelezen

Addhome
Nieuws

Klanten verliezen tienduizenden euro nadat ze containerunit bestelden, bedrijf failliet
Verbod zwemkledij
Nieuws

Twee vrouwen in bikini verwonden agenten en zullen voor rechter moeten verschijnen
Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden