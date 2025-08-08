Jaarlijks trekken Bruggelingen op Maria-Hemelvaart door de stad om een bijzondere belofte na te komen: het offeren van een reuzenkaars van 36 pond aan de Heilige Maagd Maria. De eeuwenoude traditie, bekend als De Brugse Belofte, ontstond toen Brugse vrouwen smeekten om bescherming voor hun mannen en zonen tijdens de Slag bij Pevelenberg. In ruil beloofden ze jaarlijks op Maria’s feestdag een kaars te offeren.



Historicus Jean Luc Meulemeester wijst erop dat het verhaal van een Brugse overwinning bij Pevelenberg niet helemaal waterdicht is. “De Vlamingen verlieten het slagveld om in Rijsel te gaan drinken, terwijl de Fransen later terugkeerden. Volgens de middeleeuwse regels bleef er daardoor geen duidelijke winnaar over. Het was eigenlijk een gelijkspel,” legt hij uit.

Toch blijft De Brugse Belofte bestaan als een uniek stukje erfgoed én als uitdrukking van Mariaverering. Brugge telt vandaag nog steeds zo’n 400 Mariabeelden, en de processie is mogelijk de oudste in Europa.