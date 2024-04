Zonnebeke was vandaag één van de wandellocaties van Vlaanderen Wandelt. Zo’n nationale wandeldag is bedoeld om meer mensen aan het stappen te krijgen, want de wandelsport is makkelijk en goedkoop en toch ideaal voor de gezondheid. De plaatselijke wandelclub De Drevestappers stippelde in opdracht van Wandelsport Vlaanderen een zevental wandelingen uit tussen de 5 en 50 kilometer.