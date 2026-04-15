Aan de Marionetten in Kortrijk is vanmorgen een auto volledig uitgebrand. De wagen is er vermoedelijk gedumpt en opzettelijk in brand gestoken.
De brand brak uit rond 5 uur. De wagen, met Franse nummerplaat, stond geparkeerd aan de Bosstraat, op een toegangsweg naar het natuurgebied aan de Marionetten. Hij brandde volledig uit.
De politie is een onderzoek gestart. Mogelijk is het voertuig gestolen en is het gebruikt geweest voor criminele feiten.
Ben Storme