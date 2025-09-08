Het ongeval gebeurde rond 14 uur. De vrouwelijke chauffeur raakte om een nog onbekende oorzaak van de weg af. De wagen botste tegen een verlichtingspaal, ging verschillende keren over de kop en kwam uiteindelijk op zijn dak in de gracht terecht. De hulpdiensten moesten het slachtoffer uit het voertuigen bevrijden. Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Maar de vrouw was nog bij bewustzijn en zeker niet in levensgevaar. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.