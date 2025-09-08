19°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Wagen meer­de­re keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Langs de Noorderring in Vlamertinge, bij Ieper, is deze namiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een vrouw van 75 uit Elverdinge raakte daarbij zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur. De vrouwelijke chauffeur raakte om een nog onbekende oorzaak van de weg af. De wagen botste tegen een verlichtingspaal, ging verschillende keren over de kop en kwam uiteindelijk op zijn dak in de gracht terecht. De hulpdiensten moesten het slachtoffer uit het voertuigen bevrijden. Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Maar de vrouw was nog bij bewustzijn en zeker niet in levensgevaar. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Ongeval Vlamertinge

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
2025-09-10 - 316_PRES_ramkrakersmeulebeke.mp4 - QycBvvZJx_3.jpg
Nieuws

Motorzaak voor vierde keer beroofd: dit keer zijn daders gevat
Wintergloed Brugge
Nieuws

Het licht gaat uit: Brugge trekt stekker uit Wintergloed na dit jaar

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

File waregem 1
Update

Verkeer regio Waregem muurvast door ongeval op E17: weggebruikers zoeken alternatieve weg
Vko rsl 05

Vrachtwagen rijdt in op bestelwagen op pechstrook in Roeselare
Ongevalwatoufoto

Tractor en bestelwagen botsen in Watou: één persoon kritiek
Brandweer westhoek

Fietser (83) kritiek na ongeval in Haringe
Ongeval

Man (19) verliest controle over het stuur en botst tegen boom
Whats App Image 2025 09 08 at 19 33 06

Nederlander (41) sterft onder zijn eigen bestelwagen in Wingene
Aanmelden