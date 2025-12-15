Het ongeval gebeurde omstreeks 5.30 uur in de Lauwbergstraat. Daar verloor een bestuurder de controle over het stuur en botste tegen een boom. "Hij zat gekneld in het voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden", aldus de politiezone Grensleie.

Hij werd in kritieke toestand naar het AZ Groeninge gebracht, maar is ondertussen niet langer in levensgevaar. "Volgens de eerste vaststellingen zou hij de bocht gemist hebben", aldus de politie. "Via bloedafname legde hij een positieve alcoholtest af."